Dayane Mello, nuovo crollo a La Fazenda: drammatica confessione

Non c’è pace per Dayane Mello che ha subito un nuovo crollo durante ‘La Fazenda’. La modella ha fatto una drammatica confessione durante il reality.

Nonostante la querelle con Nego do Borel sta continuando l’esperienza di Dayane Mello a ‘La Fazenda‘. La modella brasiliana, però, dopo settimane di silenzio sta avendo i primi crolli psicologici. Inoltre non è chiaro ancora se la donna sappia delle molestie subite dal cantante reggaeton. Nel corso della diretta del programma, Mello ha così deciso di confrontarsi con Valentina Francavilla, altra concorrente del programma.

Infatti Dayane ha rivelato che forse è rientrata troppo presto nel mondo dello spettacolo. La modella voleva prendersi una lunga pausa prima di partecipare ad un nuovo reality. Adesso quindi la Mello sta subendo un leggero contraccolpo nello stare costantemente con le telecamere puntate addosso. Andiamo quindi a vedere la drammatica confessione dell’ex gieffina nel corso della trasmissione.

Dayane Mello si confessa a La Fazenda: “Non so se ero pronta ad un altro reality”

Nel corso dell’ultima diretta de La Fazenda, Dayane Mello ha rivelato a Valentina Francavilla la sua stanchezza nello stare sempre sotto i riflettori. Infatti la modella brasiliana ha affermato: “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento. Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L’unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta“.

La modella sta trovando non poche difficoltà nel corso di questa edizione. Inoltre gli altri concorrenti del reality l’hanno presa di mira, anche per ciò che è successo con Nego do Borel. Parlando di un altro concorrente la Mello ha poi aggiunto: “Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota. Sono un bersaglio dalla prima settimana”

Dayane infine si è lasciata andare ad un duro sfogo affermando: “Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C’è un atmosfera davvero pesante“. Continua quindi il momento difficile della modella brasiliana, che non sta vivendo molto bene l’esperienza all’interno del reality show.