Anna Tatangelo, arriva l’annuncio: il progetto in prima serata

Una super Anna Tatangelo in forma e con tanta voglia di fare: la cantante è pronta a nuove sfide nella vita privata ed in carriera

Anna Tatangelo è reduce dal successo su Canale 5 con Scene da un matrimonio, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dal lockdown ad oggi, la cantante ha fatto molti progressi sia dal punto di vista lavorativo che da quello riguardante la sua sfera privata. Finalmente, la Tatangelo ha trovato serenità accanto a Livio Cori, cantante partenopeo che le fa battere il cuore.

Dal punto di vista lavorativo, invece, oltre ad aver lanciato un nuovo album è stata presente al programma con Michelle Hunziker All Together Now e poi ne ha condotto uno tutto suo togliendo spazio ad Amici di Maria De Filippi. E non è finita qui.

Anna Tatangelo, il sogno: un figlio e Sanremo

Anna Tatangelo è già mamma di un figlio, Andrea, in comune con il cantautore partenopeo Gigi d’Alessio. Al Magazine Oggi, la cantante ha svelato di avere due sogni nel cassetto che spera di realizzare: avere un altro figlio e partecipare a Sanremo che sia come concorrente, co-conduttrice o prima donna.

Finalmente la Tatangelo è riuscita a risorgere dopo un momento difficile della sua vita, come più volte lei stessa ha affermato, e si trova a vivere un grande sogno.