Maneskin, l’indiscrezione pazzesca: evento storico a novembre

I Maneskin saranno ancora una volta protagonisti di un evento storico: tutto pronto per novembre, è stato già annunciato

Un annuncio pazzesco arriva direttamente da Jimmy Fallon nel suo programma Fallon Tonight:i Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones. Un successo disarmante quello della band italiana che, dopo il Festival di Sanremo e dopo aver conquistato il tetto d’Europa all’EuroVision Song Contest è pronta allo sbarco oltreoceano.

In concomitanza al loro debutto nella TV americana al Fallon Tonight, durante la presentazione, è stato il presentatore ad affermare: “Apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre e stanno facendo il loro debutto alla tv americana qui”. Subito dopo, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono esibiti sulle note della loro cover più conosciuta Beggin’.

I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Una capienza di 65.000 persone, a Las Vegas: sarà questo il teatro in cui i Maneskin porteranno la loro cover più famosa per l’apertura del concerto dei Rolling Stones. Un sogno tutto italiano quello della band romana che, in pochi mesi, si è trovata da essere seconda all’undicesima edizione di X Factor ad arrivare oltreoceano.

Oltre il 6 novembre con i Rolling Stones, i Maneskin saranno impegnati oggi, mercoledì 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York (NY), mentre lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.