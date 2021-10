Gaffe Milite Ignoto, chi è il responsabile dell’errore che si dimetterà

L’autore dell’errore sulla locandina delle celebrazioni del centenario del Milite Ignoto, si sta per dimettere. Chi ha sbagliato la foto, scegliendone una che raffigura due militari americani della seconda guerra mondiale, presto non farà più parte dello staff della struttura per la Valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. Si tratta di un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri che risponde alla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone.

LEGGI ANCHE: Psicosi Squid Game: il vademecum che la polizia postale ha diffuso su Facebook

Chi è l’autore dell’errore sulla locandina del Milite Ignoto

Stando a quanto trapela, l’autore dell’errore sarebbe uno degli esperti nominati proprio dalla ministra grillina Dadone. Intanto la gaffe sta diventando sempre più imbarazzante. Dopo le critiche da parte del centrodestra al presidente del consiglio Mario Draghi, sul web, e con precisione sulla pagina Flickr di Gregory Skylae, è apparsa l’immagine usata per la locandina del Milite Ignoto. In trasparenza, leggendo i nomi della mappa sullo sfondo, come riporta La Repubblica, si vedono Cuba e il Venezuela. Si vede anche l’oceano, Capo Verde. Il link che si chiede di citare nei credits porta a Reloader Addict, un sito di appassionati di armi da fuoco.