Antonio Conte, c’è il sì definitivo: torna su una super panchina!

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Dopo aver conquistato lo scudetto con l’Inter, il tecnico ha accettato la proposta di un top team europeo.

Nel corso di questa estate, Antonio Conte ha lasciato la panchina dell’Inter da Campione d’Italia a causa di differenze di vedute con la dirigenza. Il tecnico, così, è stato a lungo corteggiato da diversi top team europei, non trovando però nessun accordo prima dell’inizio della nuova stagione. A causa della mancanza di proposte convincenti, Conte ha quindi optato per un riposo ‘forzato’ in attesa della giusta chance.

La volontà del tecnico è quella di vincere, indipendentemente dalla squadra di cui si trova alla guida. Proprio l’ambizione finale dell’allenatore gli ha evitato di trovare un accordo prima dell’inizio della stagione. Ora però potrebbe arrivare una nuova avventura per il leccese. Infatti si sarebbero aperte le porte del Manchester United. Andiamo quindi a vedere la trattativa tra le due parti.

Antonio Conte vicino al Manchester United: le ultime

Nel corso di questo weekend, in Premier League è andato in scena il big match tra Manchester United e Liverpool, una sorta di ultima spiaggia per il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. L’allenatore norvegese era chiamato alla vittoria, ma ancora una volta ha deluso le aspettative. Infatti lo United è uscito dalle mura amiche dell’Old Trafford con una sonora sconfitta da 0-5.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Manchester sarebbe subito corso ai ripari. La dirigenza dei Red Devils avrebbe offerto la panchina ad Antonio Conte. Una proposta più che gradita dal tecnico salentino che ritroverebbe Paul Pogba. Inoltre l’allenatore italiano potrebbe allenare per la prima volta Cristiano Ronaldo. Con tutti i campioni presenti nel top team inglese, Conte sarebbe pronto ad accettare l’offerta per tornare in panchina già nel corso di questa stagione.