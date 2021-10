Milly Carlucci, risveglio amaro per la conduttrice: questa non ci voleva

Risveglio amaro per Milly Carlucci. Dopo il grande debutto cambia qualcosa. Ecco come sono andate le cose: tutti i dettagli

Secondo sabato in tv per Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle nella serata di ieri, sabato 23 ottobre, è tornata su Rai uno al timone della sedicesima edizione del seguitissimo format ma questa volta nessun ex aequo con la sua rivale. Nel corso del primo debutto, avvenuto sabato 17 ottobre, la Carlucci si è scontrata con Maria De Filippi portando a casa un risultato di pari merito: rispettivamente il 23.92% e il 23.93% di share.

Nella serata di ieri, invece, a vincere la battaglia è stata la queen di Canale Cinque. La Carlucci al timone di Ballando con le stelle su Rai Uno è riuscita a conquistare l’attenzione di 3.716.000 spettatori pari al 23.3% di share. Maria De Filippi con Tù sì que vales su Canale Cinque ha catturato l’attenzione di 4.227.000 telespettatori pari al 23.8% di share. Dunque ancora una volta è la queen di Canale Cinque a tenere banco in prima serata.

Milly Carlucci battuta da Maria De Filippi: che sconfitta. Le preferenze del pubblico

Come dicevamo Milly Carlucci è stata Battuta da Maria De Filippi in termini di ascolti. Rispettivamente su Rai Uno con Ballando con le stelle e su Canale Cinque con Tù sì que vales hanno registrato il 23.3% e il 23.8% di share. Ma veniamo adesso a tutte le altre preferenze del pubblico.

Su Rai3 Presa diretta-Il virus perfetto ha catturato l’attenzione di 1.038.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha raccolto 969.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai 2 S.W.A.T. St 4 Ep 1–Ferite aperte e S.W.A.T. St 4 Ep 2 hanno tenuto incollati davanti al video 942.000 spettatori pari al 4.3% di share.

