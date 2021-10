Il noto cantante è stato vittima di uno spiacevole incidente. A parlarne lo stesso Al Bano.

Al Bano è uno dei concorrenti dell’edizione di Ballando con le stelle 2021. Dopo aver partecipato a diversi show come l’Isola dei Famosi, è tornato sul piccolo schermo alla corte di Milly Carlucci. Il cantante ha deciso di giocarsi le sue carte anche in uno show dove per vincere bisogna saper muoversi a ritmo di musica. E questo non dev’essere un problema per uno come lui che il pentagramma ce l’ha nel sangue.

La prima esibizione, quella di ‘battesimo’, non lo ha visto particolarmente in forma ma si sa… C’è un tempo di rodaggio da rispettare e chissà che nella prossima puntata l’ex marito di Romina Power non metti in scena una coreografia spettacolare. Purtroppo però, aldilà della gioia nel partecipare allo show condotto da Milly Carlucci, gli ultimi giorni per il cantante non sono stati facili.

Al Bano vittima di uno spiacevole incidente: cos’è successo

Alcuni artisti sono stati colpiti dall’attacco informatico ai danni della Siae: hanno rubato alcuni dati, tra cui quelli di Al Bano che è stato vittima di un ricatto. Il cantante ai colleghi de Il Messaggero ha raccontato di aver ricevuto un’email con toni minacciosi e grazie all’impegno di Ballando con le stelle Al Bano ha lasciato correre.

“Non ho dato peso a quanto avevo letto in quella mail. E di questo devo anche ringraziare Ballando con le stelle, perché adesso sono troppo preso dal programma per pensare al rischio che ho passato. Questa è la mia storia con questi, chiamiamoli così, intellettuali dell’imbroglio. Per fortuna ho avuto l’intuito di non abboccare immediatamente a questi criminali. E’ stato puro intuito e devo dire che mi ha salvato”.