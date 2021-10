Lutto per Tom Hanks: è morto un grande del cinema e un suo grande amico

Tom Hanks sconvolto dal lutto improvviso: è morto un grande del cinema. I due erano grandi amici da parecchi anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Peter Scolari. L’attore era famoso sia per le sue interpretazioni che per la sua grande amicizia con Tom Hanks. Si era imposto sia sul piccolo schermo che a teatro, iniziando a farsi conoscere al grande pubblico con la commedie televisiva Bosom Buddies, del 1980. In quella pellicola i due recitarono insieme e costruirono un legame indissolubile per tutta la vita. Quarant’anni di rapporto schietto, interrotto solo da un terribile cancro, che ha portato via Scolari all’età di 66 anni.

La sua morte è stata annunciata dalla sua manager, Ellen Lubin Sanitsky, con un comunicato alla Wright Entertainment.

I 43 anni di carriera di Scolari nel mondo dello spettacolo includevano momenti salienti come il ruolo del produttore Michael Harris, nominato agli Emmy, nella sit-com Newhart (titolo italiano Bravo Dick), tra il 1984 e il 1990. Era poi diventato famoso per l’interpretazione del padre di Lena Dunham in Girls della HBO, e, più recentemente, per il ruolo del vescovo Thomas Marx nel telefilm Evil.

Lutto per Tom Hanks: è morto il suo grande amico Peter Scolari

Al cinema lo si ricorda per i film The Polar Express e That Thing You Do!, diretto e interpretato proprio dal suo vecchio amico e co-protagonista, Tom Hanks.

Scolari ha vinto il suo primo Emmy Awards nel 2016, proprio per la serie Tv Girls. La critica aveva avuto revisioni molto positive per il suo lavoro, promuovendolo come uno dei migliori attori televisivi.

Oltre a sua moglie, Scolari lascia i figli Nicholas, Joseph, Keaton e Cali. Nel panorama di Hollywood, oltre all’inseparabile Tom Hanks, poteva vantare davvero molti amici, alcuni dei quali lo stanno omaggiando in queste ore sui social.