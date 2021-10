Regina Elisabetta, che sorpresa! Rifiuta e rispedisce al mittente la proposta

La Regina Elisabetta II ha sorpreso tutti con la sua decisione di rifiutare un tale premio.

Bob Hope, morto centenario, sosteneva che esiste un preciso momento in cui ci si accorge d’essere irrimediabilmente vecchi: è quando le candeline costano più della torta di compleanno. Dello stesso parere, anche se non in modo esplicito, dev’essere la Regina Elisabetta II che all’età di novantacinque anni non ne vuol sapere di invecchiare.

Più volte hanno provato a stuzzicarla affibiandole quell’aggettivo, che per lei è più un dispregiativo, “vecchia”. La sovrana ha sempre risposto con eleganza e con inappuntabile humor inglese a tutti, ultimo della lista Sir Edward Young il quale lo scorso 30 luglio ha comunicato al castello di Balmoral che Sua Maestà sarebbe stata premiata con il The Oldie of The Year Awards. Premio che però la Regina ha deciso di non accettare.

“Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che possiate trovare un più degno destinatario”. Questo è quanto si legge nella risposta inviata dall’assistente personale della sovrana, Tom Lairg-Baker, alla direzione del premio.