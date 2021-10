Gianni Morandi racconta la morte della figlia: “Un grandissimo dolore”

Un uomo sempre sorridente, ma con un doloroso passato alle spalle: Gianni Morandi racconta della morte della figlia

Da domani, mercoledì 20 ottobre, su Canale 5 ripartirà il format di Maurizio Costanzo L’Intervista. La nona edizione sarà inaugurata con una lunga e piacevole chiacchierata con Gianni Morandi, l’artista bolognese che ha rallegrato la pandemia italiana con le tante foto della sua quotidianità postate sui social.

Durante l’intervista, il cantautore ha affrontato anche un argomento molto doloroso per lui e l’allora moglie: “Io e Laura Efrikian aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66 che finiva il 6 gennaio ’67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei, ma anche per me”.

Gianni Morandi, la rinascita accanto ad Anna

Attualmente, il cantautore bolognese è sposato con Anna da ben 19 anni: “Mi ha colpito moltissimo guardarla negli occhi, vedere questo sguardo che continua ad avere. Una donna aperta, allegra, gentile che però si ritirava indietro. Quando le chiesi il numero di telefono, me l’ha dato falso. Mi sono presentato al suo ufficio perché non rispondeva al telefono. Ho bussato la porta, lei si è un po’ sorpresa. Ci siamo fatti una risata, finalmente siamo andati a mangiare una pizza e dopo ho cercato di convincerla”.

Il feeling tra Morandi e la sua Anna è evidente a tutti: sui social il cantautore non fa altro che menzionarla in ogni foto da lei scattata, facendo diventare iconica la frase ‘foto di Anna’.