GF Vip 6, colpo di scena Aldo Montano: applausi a scena aperta per quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia.

Ospite al GF Vip Party Andrea Zenga, ex gieffino della scorsa edizione del reality più seguito su Canale Cinque, ha espresso le proprie impressioni sui nuovi concorrenti che quest’anno hanno varcato l’ambitissima porta rossa. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha concentrato la sua attenzione su tre vip in particolare.

Rispondendo alla domanda delle conduttrici Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ‘chi è il suo proferito nella casa’, Zenga ha ammesso di propendere dalla parte di Aldo Montano seppure “la storia di Manuel Bortuzzo colpisce chiunque”. Ma tornando all’ex schermidore italiano, il figlio di Walter Zenga ha evidenziato: “E’ molto umile anche se è tra i più famosi là dentro”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Grande Fratello, amatissimo protagonista diventerà papà: pubblico in visibilio

Andrea Zenga, ex concorrente del GF Vip, parla di Manuel Bortuzzo e Lulù: “Storia finita”

Ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party, Andrea Zenga ha parlato dei vip entrati quest’anno nella casa più spiata d’Italia. Seppure non l’abbia mai incontrato, tra i suoi preferiti vi è Aldo Montano ma la storia di Bortuzzo non lo lascia indifferente. Il giovane 22enne in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il cuore degli italiani a prescindere dall’incidente che il 3 febbraio del 2019 l’ha visto coinvolto per errore.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha deciso: addio definitivo

Manuel Bortuzzo ha deciso di mettersi in gioco e proprio nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha incontrato la dolcissima Lulù. A distanza di alcune settimane però, la loro love story sembrerebbe essere arrivata già al capolinea. A dirlo anche il fidanzato di Rosalinda Cannavò: “Lui mi sembra abbastanza pieno e mi sembra sia stato anche chiaro”. Stando a quanto dichiarato da Andrea al GF Vip Party, Manuel si è ritrovato in qualcosa di più grande rispetto a quello che si immaginava.