Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, un personaggio scompare misteriosamente

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore 6 svelano di un’improvvisa e misteriosa scomparsa

Il Paradiso delle Signore 6 continua la sua programmazione ogni pomeriggio su Rai Uno a partire dalle 15:55 con nuovi episodi. Le anticipazioni delle puntate della settimana da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre svelano di una misteriosa scomparsa che fa preoccupare i personaggi della soap opera.

Gloria tornerà nuovamente in scena, ma non per rimanerci: ha deciso di dare le dimissioni. Tuttavia, la zia Ernesta si reca preoccupata da Armando per comunicargli che la stessa Gloria è scomparsa: nonostante la preoccupazione, il Ferraris prova a tranquillizzare la donna e si mette immediatamente alla ricerca della Moreau.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, seri problemi di salute per Tina

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 fanno sapere che Tina scoprirà di avere seri problemi di salute di cui cercherà di prendere subito cura. Nel frattempo, suo fratello Salvatore la incoraggia a parlare del suo problema alle corde vocali con Vittorio che, settimana scorsa, gli ha proposto il ruolo centrale in una pellicola. La giovane Amato si trova di fronte ad un altro problema: i genitori, Giuseppe e Agnese, vogliono risposte sul perché del suo ritorno a Milano e su che fine ha fatto Sandro.

Intanto, Salvatore confessa alla sorella di essersi invaghito di Anna. Quest’ultima, a sua volta, confiderà a Beatrice che non si sente di essere abbastanza all’altezza per l’Amato.