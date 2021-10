Isola dei Famosi, tragedia familiare per un ex concorrente: lacrime in diretta TV

Racconto toccante per un ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Le parole sono arrivate in diretta a ‘Ti Sento’, programma di Pierluigi Diaco.

Nel corso del programma ‘Ti Sento‘, il giornalista Pierluigi Diaco ha avuto l’occasione di intervistare Rocco Siffredi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2017, infatti, ha raccontato un drammatico episodio della sua vita. Infatti il noto pornoattore italiano ha raccontato della scomparsa del fratello. Durante il racconto Rocco è scoppiato in un pianto a ridotto parlando della morte del suo fratello e soprattutto della reazione della madre.

Nel corso dell’intervista Diaco ha ripercorso l’infanzia di Siffredi, guardando le sue foto da bambino e da ragazzo. Una volta conclusa la carrelata, l’attore ha iniziato a commuoversi. Il giornalista prima di iniziare con le domande si è rivolto al pubblico affermando: “Ti conosco personalmente e so che sei uno che in privato si emoziona tantissimo“. Così Siffredi ha iniziato il suo toccante racconto.

Isola dei Famosi, Rocco Siffredi racconta: “Per un anno mia madre mise il cibo a tavola anche per mio fratello”

Dopo essersi commosso, Rocco Siffredi ha aperto il bagaglio dei ricordi. Infatti il pornoattore ha ricordato l terribile gionro in cui ha perso suo fratello affermando: “Ero all’asilo, mi venne a prendere un’amica di mio fratello“. Una volta tornato a casa, il piccolo Rocco sentì le fortissime urla della madre. Di quei momenti Siffredi ha due ricordi ancora in testa, il padre con le mani tra la testa ed il fratellino piccolo che ruba i confetti sul corpo morto dell’altro fratello.

Dopo il terribile lutto Rocco rimase per sei mesi a Milano da dei parenti. Quando tornò, però, la madre non era più la stessa. In merito a quei terribili momenti, Siffredi ha concluso il suo racconto ricordando: “Per un anno mise sul tavolo tutti i giorni del cibo per mio fratello morto. Mio padre che continuava a dirle che non sarebbe tornato e lei ‘no, torna, torna“.