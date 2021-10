Ambra Angiolini, terremoto social: Striscia La Notizia trema – FOTO

La consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini ha scatenato il caos sul web: tante colleghe dalla sua parte, Striscia La Notizia trema

Soltanto poche ore fa, Laura Chiatti ha espresso solidarietà per l’amica Ambra Angiolini dopo il caos mediatico a seguito della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia La Notizia.

I social si sono schierato tutti a favore dell’ex moglie di Massimiliano Allegri che ha lasciato l’allenatore della Juventus dopo aver scoperto un tradimento. Di cattivo gusto, secondo l’opinione pubblica, quella della consegna del famoso simbolo del TG satirico di Antonio Ricci che sarebbe dovuto essere stato recapitato all’Acciuga.

Laura Chiatti, la lunga dedica solidale all’amica Ambra Angiolini

Quando Laura Chiatti ha saputo di quanto accaduto, si è immediatamente scagliata sui social contro Striscia La Notizia: “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre”.

L’attrice moglie di Marco Bocci ha asserito: “Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione , quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità”.