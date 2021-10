Il tronista più famoso della storia italiana, nonchè il primo della della trasmissione di Uomini e donne, ha fatto delle dichiarazioni importanti nel corso di un’intervista, dichiarandosi pronto per il GF Vip. Ecco le sue parole.

Costantino Vitagliano è passato alla storia come il primo corteggiatore – e poi tronista – di Uomini e Donne. Amatissimo dal pubblico del programma, generò numerosissime polemiche quando fu scelto da Lucia Pavan. Costantino, infatti, nonostante le intenzioni della tronista, rifiutò la sua proposta di lasciare insieme il programma.

La seguente stagione, Costantino divenne uno dei tronisti più discussi, anche per la sua sofferta relazione con Alessandra Pierelli. Dopo aver lasciato il programma, continuò ad essere seguitissimo in eventi e discoteche, per scomparire poi nel nulla. L’affetto ed il ricordo per la sua persona non sono mai scemati, e neanche la sua voglia di Tv.

L’ex tronista Costantino andrà al GF Vip 6?

Durante un’intervista radiofonica con RTL 102.5, l’ex tronista Costantino Vitagliano ha fatto delle dichiarazioni inaspettate riguardo una sua partecipazione al GF Vip. Non ha nascosto la sua voglia di lavorare in maniera attiva nel mondo dello spettacolo, e la voglia di tornare a fare televisione con costanza.

Costantino sarebbe dunque pronto, e non solo per un reality. Non nasconde, però, che la televisione in questi anni è davvero cambiata. Forse si sono evoluti anche i canoni di bellezza, oltre alla possibilità di utilizzare i social network per avere molta più visibilità e comunicare in tempo reale con i propri fan.