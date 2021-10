Morta l’ex concorrente di un famoso reality: nuovo colpo di scena

Una notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: morta l’ex concorrente di un noto reality, ci sono aggiornamenti

“Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi della procura di #Pavia. Il corpo trovato il 18 aprile in un canale a #Valeggio. Dove sono finiti i due cuccioli di cane lupo che erano con lei? #chilhavisto pic.twitter.com/3XAmi5o80k — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2021

Lo scorso 18 aprile è stato trovato il cadavere della scomparsa Polina Kochelenko in provincia di Pavia. Polina è stata una modella russa, allora 35enne, che ha partecipato al reality show condotto da Vladimir Luxuria, L’Isola di Adamo ed Eva.

Ufficialmente il suo caso è stato archiviato come annegamento accidentale: l’ex modella russa, infatti, avrebbe tentato di salvare due cuccioli di cani – con cui lei è uscita a fare una passeggiata – che erano rimasti incastrati. Per il team di Federica Sciarelli che ieri ha dedicato ampia pagina al caso, qualcosa non torna.

Polina Kochelenko morta a Pavia: il caso dell’ex concorrente del noto reality

È evidente che la madre della ragazza annegata cerchi la verità: per la donna il caso è stato archiviato ingiustamente. A far riflettere molto sono le parole di Vladimir Luxuria che ha vissuto la ragazza durante il reality show condotto: “Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia”.

L’investigatore privato ingaggiato, inoltre, ha fatto emergere ulteriori dubbi: nelle foto custodite dalle forze dell’ordine si vedono i guinzagli e gli effetti personali di Polina perfettamente in ordine. C’è un ulteriore dettaglio a destare ancor più perplessità: dove sono finiti i due cuccioli, Gaga e Grey?