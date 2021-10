“Anziani in ballo”: a Roma lezioni di tango contro la solitudine

Dodici incontri per promuovere il Tango come strumento di consapevolezza di sé e degli altri; contrastare la solitudine, l’isolamento e l’esclusione sociale che spesso colpisce gli anziani; favorire l’invecchiamento attivo. Questi alcuni degli obiettivi del progetto ‘Anziani in Ballo’, un laboratorio ideato dall’Associazione PSY Onlus e finanziato dalla Ragione Lazio. Gli incontri si tengono dalle 10.30 alle 12.30 presso lo Snodo del Mandrione, nel VII Municipio di Roma. Servizio a cura di Teresa Ciliberto