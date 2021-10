Michael Schumacher, la villa megagalattica dove vive il campione: vale 30 milioni. La nuova residenza in Spagna è dotata di ogni comfort per il percorso riabilitativo

Da quel maledetto 29 dicembre 2013 sono passati ormai quasi 8 anni. L’incidente sulle nevi francesi di Meribel ha cambiato per sempre la vita di Micheal Schumacher, con il percorso riabilitativo che quotidianamente porta avanti nella massima discrezione. Il documentario recentemente mandato in onda da Netflix ha riportato alla luce le immagini più spettacolari della sua carriera. Tutti i momenti felici passati nel Circus, con le straordinarie vittorie conquistate con la Ferrari che lo rendono uno dei più amati della storia del Motorsport. I fan non lo hanno dimenticato e di tanto in tanto postano qualcosa sui social per omaggiarlo, al pari delle varie scritte che ancora circolano nel paddock di Formula 1 “Keep fighting Michael”.

Sulla vita privata del 7 volte campione del mondo non si hanno molte notizie, così come sulle sue condizioni di salute. Secondo diverse indiscrezioni, mai ufficialmente confermate dalla famiglia, il ‘Kaiser’ si troverebbe ormai da mesi all’interno di una lussuosa residenza in Spagna, a Maiorca.

Michael Schumacher, la villa megagalattica dove vive a Maiorca: vale 30 milioni

Villa Yasmin, è un’abitazione dal valore di 30 milioni di euro, acquistata dalla famiglia Schumacher nel 2017 direttamente dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. All’interno ci sarebbero tutte le attrezzature necessarie per la riabilitazione, oltre allo spazio sufficiente per ospitare lo staff sanitario che quotidianamente segue Michael. A confermare lo spostamento dal Lago di Ginevra alla Baleari, è stata indirettamente anche Elisabetta Gregoraci, nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip. L’ex compagna di Flavio Briatore (scopritore e team principal del tedesco ai tempi della Benetton) aveva dichiarato: “Attualmente è in Spagna, in una villa di lusso a Maiorca, dove sua moglie ha allestito un vero e proprio ospedale in casa”.

Ora anche alcuni media inglesi hanno riportato alla luce la notizia, confermando che lo spostamento sarebbe avvenuto già all’inizio del 2021. Le cose sembrano procedere nel migliore dei modi, al netto delle difficoltà. Tutto il mondo continua a fare il tifo per lui.