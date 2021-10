Dayane Mello, dopo le molestie a La Fazenda la preoccupante notizia

Dopo l’espulsione da La Fazenda per le molestie a Dayane Mello, Nego Do Borel ha fatto il tifo per la modella ed ha anche cercato di difendersi da quanto successo. Improvvisamente, la madre ha denunciato la scomparsa: ecco cosa è successo.

Forse anche la pressione mediatica fatta da Le Iene ha convinto la redazione de La Fazenda, il reality show brasiliano, a prendere una posizione sulle sconvolgenti immagini che il programma ha trasmesso in diretta. Almeno in un paio di occasioni, il cantante Nego Do Borel ha palpeggiato Dayane Mello contro la sua volontà.

I giornali brasiliani non hanno escluso che Dayane sia anche stata stuprata dal cantante. Lei, però, non ricorderebbe nulla perchè il tutto sarebbe avvenuto durante una serata ad alto tasso alcolico. Al momento, i concorrenti de La Fazenda sono stati informati dell’espulsione di Nego Do Borel ma nessuno ne conosce le vere motivazioni.

Cosa ha fatto Nego Do Borel dopo l’espulsione da La Fazenda per le molestie a Dayane Mello

Una volta uscito dal reality La Fazenda, Nego Do Borel ha lamentato la continua aggressione da parte della stampa, che non gli ha permesso di raccontare la sua versione dei fatti. Uno dei quotidiani più letti in Brasile, Folha De Sao Paulo, riporta che il cantante sembrerebbe essere entrato in uno stato depressivo a causa di questa situazione.

Nego Do Borel si sarebbe lamentato anche di continui attacchi razzisti dopo il suo addio a La Fazenda, e di dover prendere delle pillole per dormire. Nel pomeriggio del 5 ottobre la madre del cantante, Roseli Viana, ha denunciato la scomparsa del figlio, dichiarandosi preoccupata che possa essere accaduto il peggio.

Ecco uno dei video che mostrano Dayane Mello incosciente a causa dell’alcol, mentre Nego Do Borel sembrerebbe approfittarsene: