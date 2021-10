“Siamo qua per protestare contro l’obbligo di Green Pass sul lavoro. Tutta Italia sta manifestando ma nessuno viene ascoltato.” Queste le parole dei partecipanti al sit-in che si è svolto sotto la sede della Cgil di Torino, in via Pedrotti. L’organizzatore, Marco Liccione, dichiara ai microfoni di iNews24: “Si spera che vogliano sospendere questa norma che è un’incentivazione un po’ brutale alla vaccinazione.”