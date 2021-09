Un Posto al Sole, confessione choc di un ex attore: “Volevano vendere video delle mie figlie”

Un attore della fiction ‘Un Posto al Sole’ ha rivelato che alcune signore volevano vendere le foto delle sue bambine: il pauroso retroscena.

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati di ‘Un Posto al Sole‘ ed è sposato con l’attrice Margareth Madè. Dalla relazione tra i due sono nate due bimbe, Angelica e Beatrice, rispettivamente di quattro ed un anno. La coppia è una delle più belle ed affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Inoltre anche sui social appare molto riservata e raramente condivide foto e video delle proprie bimbe.

Da qualche tempo, però, Giuseppe ha iniziato ad essere più attivo sui social network aggiornando i fan sulla propria vita quotidiana. Il protagonista delle fiction Rai, infatti, ha rivelato ai propri followers: “La gente mi chiede come stanno le bambine, allora io le mostro di spalle, ma il viso no. I minori vanno rispettati, anche se spesso non succede“. In vacanza, però, un episodio ha messo sotto choc Zeno, con delle signore che hanno provato a vendere i video delle proprie bambine.

Un Posto al Sole, Giuseppe Zeno rivela: “Hanno provato a vendere i video delle mie figlie”

Su Instagram Giuseppe Zeno ha raccontato un aneddoto che lo ha mandato su tutte le furie. Infatti l’attore ha rivelato a tutti i suoi seguaci: “Di recente ero a Monopoli con Margareth e le piccole e alcune signore ci hanno fatto dei video, poi hanno contattato giornali di gossip per venderle. A che livello stiamo scendendo?“. Lo spiacevole episodio ha messo sotto choc sia Zeno che Margareth madè che tengono alla propria privacy.

Infatti la nascita delle figlie ha cambiato tantissimo i due attori, che nonostante i numerosi impegni cercano di essere sempre presenti nella vita dei figli. L’ex stella de Il Paradiso delle Signore è quello di realizzare un rifugio sereno, in campagna, a contatto con la natura. I due vorrebbero far crescere le proprie bambine proprio tra la natura, nel rifugio dei sogni ideato dallo stesso Giuseppe e da Margareth.