Mara Venier, sconcertante rivelazione: “Ho un’ansia segreta”

La Regina di Domenica In non nasconde la sua ‘ansia segreta’. Mara Venier racconta di non riuscire a star serena

Mara Venier si è lasciata ad una lunga intervista con Nuovo, durante la quale ha rivelato qualche dettaglio della sua vita. In particolare, la conduttrice veneta ha rivelato un contorto pensiero che può far storcere il naso, ma in realtà è più frequente di quanto si pensi: “È proprio nella serenità che affiora una mia ansia segreta e cioè che qualcosa possa turbare questo equilibrio, che è ancora più prezioso in quanto raggiunto dopo molti dispiaceri”.

Mara Venier, il dolce rapporto col nipote

Lungo l’intervista rilasciata a Nuovo, Mara Venier ha avuto anche l’occasione di toccare un dolcissimo tasto della sua vita: “Quando il mio Claudio mi ha detto in rima: ‘Nonna, nonnina, sei la mia regina’, mi sono sciolta come neve al sole”. Claudio è il secondo nipote della regina della domenica, dopo Giulio Longari con il quale ha un altrettanto splendido rapporto.

Per chiudere, la conduttrice veneta ha parlato ancora della tensione che vive: “E’ accaduto di recente per un esame medico temendo il peggio senza motivo: è una delle mie fragilità che però riesco a superare”.