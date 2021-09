Juventus-Chelsea, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Manca poco al match di Champions League tra Juventus e Chelsea, andiamo a vedere dove seguire la sfida in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match di Champions League tra Juventus e Chelsea. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri sfideranno i campioni della massima competizione europea. Un match fondamentale soprattutto per ritrovare entusiasmo, dopo un inizio di campionato zoppicante. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A e contro la compagine inglese cercheranno il match della svolta definitiva.

Nella prima sfida del Gruppo H, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno battuto gli svedesi del Malmo FF con un sonoro 0-3. Mentre invece il Chelsea ha battuto i russi dello Zenit con un 1-0 di misura. La sfida di stasera servirà per dare importanti indicazioni al tecnico toscano. I bianconeri sono chiamati a vincere ed a convincere per dare un segnale importante anche alle rivali di Serie A. Andiamo quindi a vedere dove sarà possibile seguire il match di Champions League in diretta e streaming gratis.

Juventus-Chelsea, streaming gratis: Sky o Amazon Prime Video?

Alle ore 21:00 all’Allianz Stadium scenderanno in campo i padroni di casa della Juventus, contro i campioni in carica del Chelsea. La parita sarà visibile su tutti i device e smart tv attraverso l’applicazione Amazon Prime Video. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile a 36€ all’anno o 3,99€ al mese. Inoltre l’applicazione è disponibile anche sulla piattaforma Sky Q.

Sarà possibile vedere la partita anche sulle console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre sarà possibile raggiungere l’applicazione Amazon Prime Video anche su pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare l’evento in questione. Inoltre la telecronaca sarà affidata all’esperto Sandro Piccinini, mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.