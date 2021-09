Don Matteo, nel cast uno dei conduttori più celebri d’Italia: pazzesco!

Grandi novità all’interno di Don Matteo. Infatti uno dei conduttori più amati d’Italia è pronto ad entrare nel cast: scopriamo chi è la new entry.

Sono tantissime le novità della nuova stagione di Don Matteo. Infatti dopo l’addio di Terence Hill, sostituito da Roul Bova, un nuovo volto celebre è pronto ad entrar a far parte del programma. Infatti a sorpresa entrerà nel cast Giancarlo Magalli. Il presentatore televisivo è amatissimo dagli italiani e dopo l’addio ad ‘I Fatti Vostri’ è pronto alla nuova avventura come attore.

A rivelare la notizia ci ha pensato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Infatti Magalli andrà ad impersonare un vescovo pronto ad aiutare Don Massimo, nuovo protagonista della serie tv. Il conduttore, però, apparirà solo in alcune delle puntate della nuova stagione di Don Matteo, che andrà in onda nei primi mesi del 2022. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della nuova stagione della fiction.

Don Matteo, anche Giancarlo Magalli nel cast: le ultime

Sono tantissime le novità della nuova stagione di Don Matteo. La prima su tutte è l’addio di Terence Hill. Il volto celebre della fiction ha scelto di dedicarsi alla vita privata e alla moglie Lori, il grande amore della sua vita. Infatti Hill sarà presente nella serie tv solamente fino alla quarta puntata della nuova stagione. Il figlio Jessi ha rivelato che Terence voleva abbandonare da tempo la trasmissione e che solo adesso ha trovato il coraggio.

Quello di Terence però non sarà un addio alla recitazione, come chiarito dallo stesso Jessi. Come anticipato nella nuova stagione ci sarà l’arrivo di Giancarlo Magalli, pronto ad impersonare un vescovo che darà una mano a Don Massimo. Inoltre è pronto a tornare anche il Capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. Il grande assente, invece, sarà il Capitano Tommasi, interpretato da Simone Montedoro. Appuntamento quindi ai primi mesi del 2022, quando la Rai metterà in programmazione la nuova stagione della fiction.