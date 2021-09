Raffaella Carrà, arriva un nuovo commovente omaggio: brividi per gli italiani. L’indimenticata presentatrice è sempre viva nei ricordi dei fan

Nonostante siano passati ormai due mesi e mezzo dalla sua scomparsa (5 luglio 2021) il ricordo è sempre vivo nella mente di tutti gli italiani. Raffaella Carrà è stata una delle più grandi presentatrici e showgirl della televisione italiana, in grado di attecchire anche in Spagna e Argentina. Il Sud America ha amato la Carrà al pari dell’Italia e la sta omaggiando in tutti i modi in queste settimane. Ovviamente anche dalle nostre parti non possono mancare eventi a lei dedicati, come quello che andrà in scena questa sera, sabato 25 settembre alle ore 21.00. Per la quarta giornata del 39° Bellaria Film Festival, al Cinema Teatro Astra, uno spettacolo sarà dedicato a Raffaella Carrà. Nello specifico si tratterà dell’evento ‘In arte Carrà‘ di Giorgio Comaschi, che con lei ha condiviso lavoro e amicizia. In più ha collaborato anche il direttore di QN Quotidiano Nazionale e Resto del Carlino, Michele Brambilla.

Raffaella Carrà, arriva un nuovo commovente omaggio: uno spettacolo teatrale a Bellaria-Igea Marina

I giornalisti ripercorreranno insieme, accompagnati da numerosi immagini e musiche d’epoca, il ricordo personale del caschetto biondo più famoso del piccolo schermo. Tra l’altro la città di Bellaria-Igea Marina, è tra i luoghi d’infanzia più cari alla Carrà, nata nella vicina Bologna.

A seguire verrà anche proiettata la pellicola ‘FF.SS.’ – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? (1983) diretto da Enzo Arbore, che vede Raffaella protagonista assieme ad altri personaggi famosi. Un modo per trascorrere una bella serata nel nome di una fuoriclasse della televisione italiana e non solo.

La locandina dello show recita:

IN ARTE CARRA’

Bellaria Film Festival omaggia Raffaella Carrà, con Giorgio Comaschi e Michele Brambilla. Appuntamento alle ore 21.