Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: l’attacco di un vecchio ‘nemico’

Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: i risultati maturati nelle ultime prove della conduttrice scatenano l’attacco di un vecchio ‘nemico’

I numeri non sono tutto nella vita, ma per chi fa televisione sono fondamentali. E quelli che hanno messo insieme le prime due puntate di ‘Star in the star‘, il nuovo talent di Canale 5 che era già nato in mezzo alle polemiche. non convincono. La direzione della rete potrebbe prendere presto una decisione clamorosa, chiudendo in anticipo il programma ma per ora nessuno commenta.

La prima a non farlo è Ilary Blasi, insolitamente silenziosa sui social. Ha deciso fin da subito di non dire una parola e continua a farlo, nonostante su Instagram ci sia chi la attacca profondamente. Perché tra quelli che la aspettavano al varco c’era anche un vecchio’ nemico sempre presente come Fabrizio Corona.

Vecchi attriti, che risalgono a quasi 20 anni fa quando alcune immagini di Francesco Totti e Flavia Vento insieme avevano rischiato di far saltare le nozze con Francesco Totti. Ilary e Corona hanno rotto da allora. non hanno mai fatto pace ma ora l’occasione per lui era troppo ghiotta. E così ha voluto sottolineare, se mai qualcuno se lo fosse perso, il modesto risultato degli ascolti fatto registrare anche dalla seconda puntata del programma.

Ilary Blasi affonda e qualcuno ride: il precedente con Corona al Grande Fratello Vip

L’ultimo confronto diretto tra Corona e Ilary era stato tre anni fa, più o meno in questo periodo. Lei conduceva il Grande Fratello Vip 3, in casa c’era Silvia Provvedi che aveva una storia con Fabrizio, ma in realtà la puntata della sua presenza era servita per rivangare i fatti del passato.

Allora la Blasi davanti al pubblico del reality gli aveva detto tutto quello che pensava di lui e delle sue manovre, prima di chiudere il collegamento senza dargli modo di difendersi. Qualche tempo dopo, intervista da ‘Il Fatto Quotidiano’ aveva spiegato così’: “Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. Per me quello non era più il reality ma la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”. Questa volta si sta divertendo Corona.