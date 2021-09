Guenda Goria si confessa: “Passo molto tempo in ospedale”. Le sue condizioni

Un momento non proprio facile quello che sta passando Guenda Goria che racconta un drammatico periodo della sua vita

Guenda Goria torna a parlare del periodo non proprio florido che sta vivendo. La figlia dell’attuale gieffino Amedeo, si sta muovendo tra ospedali per vari interventi suoi e del fidanzato. Nelle ultime settimane, infatti, ha pubblicato prima una sua foto in cui ha spiegato a cosa fosse dovuto il suo ricovero: “Soffro di endometriosi. È arrivato il giorno del mio ricovero. Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia”.

Pochi giorni fa, invece, Guenda si è trovata a condividere il ricovero del fidanzato, come spiegato sui social: “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio! L’alfabeto muto lo abbiamo ripassato. Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi”.

Guenda Goria parla del momento ‘no’ che sta vivendo

Un post meraviglioso in un momento in cui la situazione sanitaria italiana non è delle migliori, Guenda Goria elogia il trattamento riservatole: “Desidero ringraziare tutti i medici che lavorano senza sosta nei nostri ospedali. Sono davvero gli eroi del nostro tempo. Grazie a loro e alla ricerca siamo uscendo da questa orribile pandemia”.

