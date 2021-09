DAZN, come richiedere il rimborso dopo il black-out: la procedura completa

Dopo il black-out di ieri pomeriggio, DAZN ha promesso rimborsi a tutti gli utenti colpiti. Ecco la procedura completa da seguire

Ancora problemi per DAZN. Nella giornata di ieri, la piattaforma è andata completamente in black-out intorno alle ore 18:30. Proprio a ridosso dei fischi d’inizio di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Inutile dire che migliaia di telespettatori hanno iniziato a lamentarsi sui sociale con l’assistenza.

Il servizio è stato ripristinato circa mezz’ora dopo, con DAZN stessa che ha promesso rimborsi per tutti gli utenti colpiti dal disservizio. Sebbene dovrebbe essere l’azienda stessa a contattare tutti e indicare le modalità del rimborso, Everyeye.it ha notato una procedura già disponibile sin da ora. Ecco cosa bisogna fare.

DAZN, come ottenere subito il rimborso

DAZN ha già attivato una procedura per richiedere il rimborso. Come sottolineato da Everyeye.it, però, è compatibile solo per coloro che hanno effettuato il pagamento in maniera diretta e non tramite carte prepagate o pagamenti in-app di iOS e Android. Per accedere all’area adibita agli indennizzi, bisogna entrare col proprio account, aprire un ticket nell’assistenza tecnica e selezionare le varie opzioni dal menù per arrivare a “Richiedi un rimborso”.

Arrivati all’area richiesta, è necessario includere tutti i dettagli per fare in modo che il customer care possa evadere la richiesta. Nello specifico, servono l’email utilizzata per il login, nome e cognome usati per registrarsi e data di registrazione. Eventualmente, possono anche essere d’aiuto le prime 6 e le ultime 4 cifre della carta di credito usate per il pagamento.