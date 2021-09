Laura Chiatti, altro che crisi: la bomba che fa impazzire i fan

Laura Chiatti, altro che crisi con Marco Bocci: la bomba che fa impazzire i fan è stata sganciata direttamente dall’attrice toscana

Se mai c’è stata crisi durante l’estate, Laura Chiatti e Marco Bocci l’hanno ampiamente superata. I due attori, sposati dal 2014 e genitori di Enea e Pablo, hanno brillantemente superato le voci che parlavano di un distacco per colpa di una crisi di gelosia da parte della donna

Il loro presunto distacco era in realtà dovuto ad altro: alcuni impegni di lavoro dell’attore umbro che l’hanno tenuto lontano da casa, uniti ad alcuni problemi personali della moglie. Un distacco reale, ma giustificato che però aveva portato ad immaginare che ci fossero i presupposti per un addio.

In realtà non è così e lo hanno dimostrato anche di recente con una vacanza d’amore a Sabaudia. Ma adesso arriva una notizia che spiazza tutti e piacerà moltissimo ai fan della coppia. Laura infatti ha svelato su Instagram il suo prossimo progetto: lavorerà in un film insieme al marito Marco Bocci che sarà anche regista. “Pronto a dirigermi Marco Bocci?”, ha scritto lei mostrando il copione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni in ansia: “Notte terribile, Vittoria è stata male”. Cos’è successo

Laura Chiatti, altro che crisi: la notizia entusiasma in attesa di rivedere Marco Bocci in tv

Non sappiamo al momento molto di più, nemmeno il titolo del film e quando inizieranno le riprese. Ma in ogni caso è bastato questo per cancellare qualsiasi sospetto. Fino ad oggi in realtà, pur facendo lo stesso mestiere, Laura e Marco non avevano mai condiviso lo stesso set. Ma evidentemente i tempi sono maturi per la svolta.

Intanto però da questa sera, 23 settembre, Marco Bocci tornerà sul piccolo schermo con la sua nuova fiction su Rai Uno, Fino all’ultimo battito. Accanto a lui, che interpreta un apprezzato chirurgo chiamato ad una decisione potenzialmente devastante per lak sua vita, anche Violante Placido e Bianca Guaccero.