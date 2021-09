GF Vip 6, amato concorrente abbandona la casa: il motivo è pazzesco. Sui profili social del reality si specifica che è un abbandono temporaneo

Il Grande Fratello Vip è partito ormai da una decina di giorni (1a puntata il 14 settembre) e i colpi di scena sono già diversi. Tra i vari concorrenti ce ne sono alcuni particolarmente amati dal pubblico, che attirano la maggior parte delle attenzioni. Tra questi non può non essere citato Aldo Montano. Lo schermitore ha disputato la sua quinta Olimpiade a Tokyo, compiendo una vera impresa a quasi 43 anni. Con la squadra maschile di sciabola, composta da Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele, ha infatti battuto in semifinale l’Ungheria, dopo una grande rimonta, prima di arrendersi in finale alla Corea, ottenendo una storica medaglia d’argento. Ora all’interno della Casa di Cinecittà è sempre tra i più attivi e stuzzicati, legando bene con la maggior parte dei concorrenti.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, notizia choc sconvolge tutti: “È agghiacciante”

LEGGI ANCHE >>> Fatima Trotta, mazzata tremenda per la celebre conduttrice: ora che succede?

GF Vip 6, amato concorrente abbandona la casa: Aldo Montano è uscito per motivi istituzionali

Una notizia condivisa dai profili social del reality lo riguarda da vicino in queste ultime ore.

Sull’account ufficiale si legge infatti: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente”.

Prima che si crei un caso, hanno però aggiunto: “Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”. Quindi non un abbandono definitivo ma solo una pausa temporanea. Purtroppo i tempi sono allungati dalle precauzioni obbligatorie da prendere per il Covid. Per entrare nello specifico si parla di impegni che dovrebbero riguardare con ogni probabilità proprio la sua ultima partecipazione olimpica. I fan non vedono l’ora di rivederlo al fianco degli altri. Dovranno attendere solo qualche giorno.