Calciomercato Juventus, in arrivo stella della Serie A: ingaggio monstre

Calciomercato Juventus, in arrivo una stella della Serie A: ingaggio monstre. La notizia è tornata d’attualità in queste ore

Non è un mistero per nessuno che il principale problema della Juventus sia il centrocampo. Allegri ha fatto capire che con questo tipo di assetto la squadra non può competere ai massimi livelli. I due mediani non sono abbastanza per donare sostanza alla squadra, specie con Bentancur e Locatelli che non sembrano integrarsi alla perfezione. L’unica soluzione è resistere fino a gennaio in attesa di poter tornare sul mercato. Un giocatore di certo arriverà nella prossima finestra e resta da capire quale sarà il profilo prescelto da Cherubini e Nedved. Il sogno risponde al nome di Kessie, ma l’operazione può andare in porto a giugno. L’equilibratore del Milan è il sogno per l’estate, con un corteggiamento che parte da lontano. I dirigenti bianconeri stanno parlando con il procuratore George Atangana e sanno di dover offrire almeno 7 milioni di euro netti l’anno per portarlo a casa. La possibilità di arrivarci a parametro zero fa gola alla ‘Vecchia Signora’ ma c’è da vincere la concorrenza agguerrita del Psg.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sorpresa Pirlo: pronta la panchina di una big europea

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sirene spagnole per il top player: pronti 60 milioni

Calciomercato Juventus, in arrivo stella della Serie A: tutto su Kessie

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, Leonardo sta provando a convincere Kessie a raggiungerlo a Parigi. Il suo senso tattico e la forza fisica prorompente sarebbero perfetti per garantire equilibrio ad una squadra assolutamente sbilanciata in avanti. I parigini proveranno ad anticipare le mosse offrendo un conguaglio al Milan a gennaio, per strapparlo alla concorrenza. La Juventus sa che arrivando a giugno avrebbe la maggior parte delle chance di farlo firmare e spera che il ‘Diavolo‘ resista alla tentazione di privarsene subito. La volontà di lottare per lo scudetto da parte di Maldini & Co. potrebbe suggerire un diniego a qualsiasi cessione a stagione in corso. Il rischio di rivivere la stessa situazione di Calhanoglu e Donnarumma è fortissimo, ma magari dopo un grande risultato tecnico, i tifosi lo accetterebbero di buon grado. ‘La Vecchia Signora‘ resta in attesa.