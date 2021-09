Uomini e Donne, ex tronista torna con la corteggiatrice? L’indiscrezione

Un’indiscrezione pazzesca su di un ex tronista che da poco ha lasciato la sua scelta ed è stato visto con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone si è da poco lasciato con la sua scelta di Uomini e Donne, Vanessa Spoto. Il modello del dating show è arrivato alla fine del programma dove ha dovuto decidere se portare a casa Vanessa oppure Eugenia Rigotti. Evidentemente quanto scelto in puntata dal giovane tronista è risultato essere poco convincente senza telecamere puntate addosso, perché l’amore è durato troppo poco.

Ad aggravare la situazione c’è una segnalazione arrivata direttamente alla corte della gossippara ed opinionista Deianira Marzano.

Uomini e Donne, cosa c’è tra Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti?

Nonostante in molti speravano in un rapporto riallacciato tra Vanessa e Massimiliano, la realtà dei fatti è molto differente e, a questo punto, a gioire sono i fan della coppia composta dal tronista e l’altra corteggiatrice esclusa dalla scelta.

Eugenia ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne tanto che si pensava a lei come tronista di questa nuova edizione, ma magari, la motivazione per cui quel trono è stato occupato da un’altra persona è proprio che, attualmente, tra lei e Massimiliano c’è un flirt in corso.

Nessuno dei due, nonostante i gossip usciti allo scoperto, hanno commentato riguardo ad una loro presunta frequentazione. Cosa c’è di vero?