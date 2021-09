Uomini e Donne, storica tronista del Trono Over ha attaccato Gemma Galgani.

Uomini e Donne è tornato col botto. Il dating show condotto da Maria De Filippi che è ripartito lo scorso 13 settembre ha fatto registrare ascolti da record si dalla prima puntata. Il motivo è semplice: il pubblico ama UeD e i suoi protagonisti, alcuni oggetti di critiche da parte del pubblico e non. Una tra tutti Gemma Galgani che quest’anno ha voluto ricorrere alla chirurgia estetica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Flavio Insinna, improvviso cambio di programma: che sorpresa!

La decisione della dama torinese non è stata accolta in modo positivo da molte dame del programma, come Ursula Bennardo, Isabella Ricci e anche da un volto storico del programma.

Uomini e Donne, storica tronista attacca Gemma Galgani: pubblico incredulo

Barbara De Santi, ex tronista del Trono Over di Uomini e Donne e di professione insegnante, ha fatto sapere tramite le sue Instagram Stories il suo disappunto nei confronti di Gemma Galgani che a detta sua ha sempre giudicato duramente coloro che si sono sottoposte con gli anni a ritocchini estetici.

“Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Anche io non ci posso credere. Io ricordo molto bene quando criticavi con acidità tutte per i rifacimenti vari. Compresa me per il mio naso. Un consiglio: la prossima volta rifatti tu il naso per averne uno che non hai mai avuto. A differenza mia che così era alla nascita e così è ora”.