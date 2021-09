Raffaella Carrà, la dedica di Carlo Conti emoziona tutti: brividi! Il presentatore ha voluto omaggiare la grandissima showgirl italiana

E’ il momento di tornare in diretta per Carlo Conti. Il 17 settembre riparte ‘Tale e Quale Show’, il programma di Rai 1 giunto all’undicesima edizione. Quest’anno vedremo sul palco personaggi del calibro di Alba Parietti, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli, più Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurato. Assisteremo all’esibizione di molti vip, alle prese con le imitazioni, con prestazioni canore che dovranno riproporre le star internazionali maggiormente di grido. Come dichiarato dallo stesso conduttore, lo show è solo un modo di divertirsi, ma quest’anno avrà anche una dedica particolare.

Conti ha deciso infatti di omaggiare la scomparsa di Raffaella Carrà, che ci ha lasciato il 5 luglio scorso. Per questo dovrà essere un’edizione davvero speciale, anche con diverse novità rispetto al passato. Una di queste è rappresentata dal voto dei social, oltre alla presenza di un quarto giudice che sarà “tale e quale” a un personaggio reale. Nella prima puntata di questa sera vedremo cimentarsi un ‘finto’ Vittorio Sgarbi.

Raffaella Carrà, la dedica di Carlo Conti emoziona tutti: ‘Tale e Quale Show’ sarà in suo onore

Tra i concorrenti, come detto, troveremo la showgirl Federica Nargi che ha dichiarato: “Sono molto felice di rimettermi in gioco dopo anni dedicati alla famiglia, anche se sto tremando da giorni”. Con lei anche la conduttrice Stefania Orlando, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di Amici), I Gemelli di Guidonia, il comico napoletano Biagio lzzo, Simone Montedoro (Don Matteo), l’ex concorrente del GF Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, uno dei The Jackal.

Nella giuria, oltre all’intramontabile coppia composta da Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ci sarà l’aggiunta di Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha respinto la corte di Alfonso Signorini per il GF Vip proprio per sposare la proposta di Carlo Conti.

“Mi hanno dato un grande successo, ma Tale e Quale Show mi incuriosisce perché è nelle mie corde, perché si parla di musica” spiega Malgioglio a VanityFair. Poi aggiunge: “Mi piacerebbe fare un programma di cucina come la mia amica Paris Hilton. Sono un mago a fare le polpette!”. Vedremo intanto se saprà essere un grande giudice.