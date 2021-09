Fortnite, un leaker lancia la bomba: sta per arrivare una skin Marvel

Stando a quanto rivelato da un leaker, su Fortnite sta per arrivare una nuovissima skin Marvel. Ecco cosa c’è da sapere

Si continua a parlare di possibili novità in arrivo su Fortnite con la stagione 8. In questi giorni, gli utenti stanno giocando e scoprendo alcune delle tantissime aggiunte di Epic Games. Oltre a quelle già elencate dalla software house, infatti, ci sono altre chicche nascoste.

Com’era lecito aspettarsi, intanto, leaker e dataminer sono già al lavoro per scovare possibili novità in arrivo nelle prossime settimane. Si parla sia di eventi che, chiaramente, di skin in uscita. Stando a quanto rivelato da un noto leaker, un noto personaggio Marvel presto farà la sua comparsa all’interno del videogame.

Fortnite, sta per arrivare la skin di Venom: avrà due varianti

Fortnite is working on releasing a new Venom skin which appears to have an Alien and a Human variant. Cosmetics.Variant.Meta.ClashV.Alien

Cosmetics.Variant.Meta.ClashV.Human pic.twitter.com/222z6yoQRE — FortTory – Fortnite Leaks & News 🧊 (@FortTory) September 16, 2021

Lo scorso anno, la skin di Venom venne aggiunta a Fortnite Capitolo 2 con la stagione 4. Faceva parte dell’enorme crossover di Marvel, con tanti altri personaggi in elenco. Con Carnage confermato nella recente season 8, i fan hanno iniziato a chiedersi se è in programma anche il ritorno di Venom. E a quanto pare, così sarà. La bomba è stata lanciata dal leaker @FortTory su Twitter, secondo cui il personaggio dovrebbe arrivare in due varianti diverse.

Si parla sia della sua versione umana che di quella aliena. Ovviamente il tutto va preso con le pinze, in quanto ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte della software house. È chiaro però che tutto lascia pensare ad una probabile aggiunta già nelle prossime settimane. Non resta che aspettare novità da parte di Epic Games stessa.