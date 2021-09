Royal Family, la rottura è ormai definitiva e insanabile: cos’è successo

La rottura all’interno della Royal Family sembrerebbe definitiva e insanabile. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’interno della Famiglia Reale.

Nella giornata di ieri il Principe Harry ha compiuto 35 anni. Al momento il duca di Sussex, insieme alla moglie Meghan, è in California dove ha deciso di vivere al di fuori dei confini britannici. Un compleanno dal retrogusto amaro, visto che Harry non ha potuto festeggiare il suo giorno con la sua famiglia. A rincarare la dose ci hanno pensato gli auguri glaciali del fratello William e della moglie Kate Middleton.

Infatti i duchi di Cambridge hanno scelto di fare gli auguri ad Harry attraverso il proprio profilo Twitter. Un tweet sterile e risicato in cui spunta solamente l’emoji di un palloncino. Per questo motivo i tabloid hanno già iniziato a ricamarci sopra. Infatti sono in molti i quotidiani inglesi che sono pronti a scommettere il gelo tra i due non si sia sciolto. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’interno della Famiglia Reale inglese.

Royal Family, gli auguri minimal di William ad Harry non passano inosservati: è ancora gelo tra i due?

Happy Birthday Prince Harry! 🎈 pic.twitter.com/Lw1nR9wNDl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2021

Sul profilo Twitter di William e Kate Middleton nella giornata di ieri è spuntato un timido e sterile tweet, in cui i due duchi di Cambridge facevano gli auguri ad Harry. L’omaggio che ha fatto intendere che il gelo tra i due c’è ancora non è passato inosservato a due dei tabloid più importanti della Gran Bretagna come il Mirror e il The Sun. I due quotidiani hanno evidenziato il misero palloncino messo per rendere il messaggio più corposo.

In passato, infatti, William e Kate hanno festeggiato il compleanno di Harry con grande entusiasmo, complice anche la permanenza del duca di Sussex all’interno dei confini reali. Gli esperti della Famiglia Reale hanno scritto sui propri blog: “Se non altro, gli auguri di compleanno da parte dei Cambridge testimoniano quanto la relazione sia deteriorata negli ultimi dodici mesi“. Le tensioni tra i due fratelli, quindi, non sono scemate e la rottura sembra sempre più netta e definitiva.