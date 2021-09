Liverpool-Milan, streaming gratis: dove vedere la sfida di Champions

Il Milan torna in Champions League e stasera affronterà il Liverpool. Andiamo a vedere dove vedere la partita in diretta e streaming gratis.

É il grande giorno per il Milan e i suoi tifosi, pronti a riascoltare la musichetta della Champions League dopo sette anni di assenza. I ragazzi di Stefano Pioli, inoltre, torneranno nella massima competizione europea in una sfida romantica contro il Liverpool. Le due formazioni si sfidarono nella finali di Istanbul 2005 e di Atene 2007. Nella prima vinsero gli inglesi con una clamorosa rimonta, mentre nella seconda i rossoneri riuscirono ad alzare la loro settima Champions League.

Il Milan affronterà il Liverpool reduce dal successo nel big match contro la Lazio. I rossoneri sono riusciti a conquistare le prime tre partite di Serie A e stanno vivendo già un periodo di gran forma. Contro i Reds, però, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic bloccato da un infortunio. In attacco al suo posto scenderà in campo Olivier Giroud. I diavoli cercheranno di sfatare il tabù contro le squadre inglesi. Infatti negli ultimi tredici incontri sono riusciti a conquistare solamente una vittoria. Andiamo a vedere dove seguire Milan-Liverpool in diretta e streaming gratis.

Liverpool-Milan, streaming gratis: Sky o Amazon Prime Video?

La partita tra Milan e Liverpool si disputerà ad Anfield alle ore 21. Il big match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre la partita sarà visibile anche a tutti gli abbonati Infinity +, che potranno godersi il match su tutte le televisioni di ultima generazione. Inoltre la partita sarà visibile anche sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.