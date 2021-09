Pomeriggio 5, Barbara D’Urso esclude un’opinionista: lei si sfoga così

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso esclude un’opinionista dal suo talk show dopo la trasformazione del programma: lei si sfoga così

Solo le prossime settimane ci diranno se il nuovo corso di Pomeriggio 5 e la trasformazione che ha subito il programma di Barbara D’Urso stia funzionando. Ma intanto è evidente a tutto il pubblico che soffia un vento nuovo e alcuni dei personaggi visti in studio fino allo scorso giugno non si vedranno più.

Per quanto tempo, ancora non lo sappiamo. Ma intanto alcuni di loro non l’hanno presa benissimo e si sono lamentati pubblicamente. Veronica Satti, che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16 era diventata opinionista del programma, non è stata più invitata e non sa nemmeno se succederà di nuovo.

Ma l’assenza della figlia di Bobby Solo non è passata inosservata per i suoi fan che le hanno chiesto una spiegazione alla diretta interessata. E lei non si è sottratta alle domande spiegando che “mi piace molto com’è adesso impostato Pomeriggio 5“. Questo nonostante lo stia vivendo da spettatrice e non come protagonista.

Per questo ha ascoltato lo sfogo di Karina Cascella, storico volto di molti programmi di Canale 5 a partire da quelli di Barbarella: “Ad ogni modo però sono allineata al pensiero di Karina Cascella: quello di fare l’opinionista era il piano B, non il piano A”

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso esclude un’opinionista; lei adesso ha altri programmi

Veronica Satti ammette che non ha mai pensato di fare l’opinionista per tutta la vita: “Ho lasciato la tv ad aprile perché volevano farmi pubblicizzare il libro spremendomi un po’ su mio padre. Così me ne sono andata via da quel contesto. Ma farei qualsiasi altro lavoro se mi trovassi in difficoltà, non ho attacchi di divismo”.

Il suo sogno al momento è occuparsi di cronaca, partendo dalla gavetta per imparare il mestiere. Un modo per far dimenticare che finora il pubblico l’ha conosciuta solo come ex gieffina e opinionista in alcune trasmissioni. Ma le piace anche scrivere: un libro è già stato pubblicato, altri due sono in programma. Perché c’è vita anche oltre la televisione.