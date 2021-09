Il 19 ed il 26 settembre Beautiful ed Una Vita non saranno trasmesse. Ecco le spiegazioni dietro il repentino cambio di rotta di Mediaset ed i prossimi appuntamenti con le due soap opera.

Il 13 settembre è ufficialmente iniziata la stagione invernale del palinsesto Mediaset, che ha subito le ultime limature. A farne le spese sono state due delle soap opera più amate dal pubblico italiano: Beautiful ed Una Vita, infatti, non saranno in onda il 19 ed il 26 di settembre per lasciare posto ad un altro programma.

Inizialmente era prevista la programmazione delle telenovelas la domenica dalle 14:00 alle 15:30. Si era dunque deciso di trasmettere i due amati appuntamenti giusto prima della trasmissione di Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio. All’improvviso, però, si è deciso di rimuoverle dal palinsesto per fare posto al debutto della nuova edizione di Amici.

Una Vita e Beautiful continueranno ad essere trasmesse?

Se dunque le puntate del 19 e 26 settembre di Una Vita e Beautiful saranno rimandate per fare spazio ad Amici, i classici appuntamenti dal lunedì al sabato sono stati mantenuti. Dal 3 ottobre, però, le due soap torneranno ad essere trasmesse anche di domenica, e Amici verrà trasmesso in orario serale.

Se per Beautiful non viene messa in discussione la trasmissione anche durante la stagione invernale, lo stesso non si può dire per una Vita. Nonostante il successo raccolto negli ascolti delle trasmissioni in prime time, Mediaset non ha intenzione di continuare a trasmettere le puntate. L’appuntamento slitterà alla prossima estate?

