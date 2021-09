Royal Family, l’accordo speciale di Harry e Meghan: devono farlo per forza! I Sussex sono sempre più inseriti nella realtà Californiana

La loro decisione di abbandonare l’Inghilterra nascondeva anche diverse insidie. Quando Harry e Meghan hanno attraversato l’Oceano avevano appena avuto il piccolo Archie e, nonostante la loro notorietà, non erano ancora sicuri su quale strada intraprendere. L’indipendenza economica che il loro passo comportava, aveva un prezzo piuttosto salato e li ha costretti a rimboccarsi le maniche. Ovviamente per una coppia reale come loro, non si tratta di andare a cercare lavoro in qualche azienda, ma di far fruttare la propria immagine. Gli accordi con Spotify, Netflix e Penguin Random House, ne sono la testimonianza, con una serie di film, video, podcast e libri che vedranno la luce nel giro dei prossimi anni. Una mole di produzioni che li sta mettendo sotto torchio e a cui non possono sottrarsi. Proprio l’accordo con il gigante dello streaming tv risale esattamente ad un anno fa, settembre 2020.

Royal Family, l’accordo speciale di Harry e Meghan: in arrivo un nuovo film su Netflix

Apparendo sul podcast Royally Obsessed, l’autore reale Omid Scobie, autore di un libro sui Sussex, ha suggerito che starebbero lavorando in questo momento su una nuova pellicola.

Ha dichiarato: “Ho avuto una conversazione molto interessante con alcuni dirigenti di Netflix di recente. Mi hanno confessato che i Sussex stanno facendo sul serio e puntano a realizzare qualcosa di davvero grandioso. Mirano in alto. Credo che a breve ci troveremo di fronte ad un loro film davvero interessante“.

Il signor Scobie è co-autore, con Carolyn Durand, di “Finding Freedom“, che racconta la storia della partenza di Harry e Meghan da Buckingham Palace.

Non si tratterebbe comunque del primo progetto dei Sussex per Netflix, visto che ad aprile è già stato annunciato il documentario dal titolo “Heart of Invictus”. Questo seguirà i concorrenti agli Invictus Games, una competizione per tutti i veterani feriti, organizzato dal principe Harry.

I prossimi Giochi dovrebbero svolgersi nel 2022, a L’Aia, nei Paesi Bassi, dopo due anni di ritardo a causa del coronavirus.