La Regina Elisabetta è arrivata in Italia? Stupore ad Orvieto – FOTO

Il 12 settembre, la Regina Elisabetta II è stata vista passeggiare in via del Corso ad Orvieto, per poi raggiungere scortata dalle sue guardie il Duomo. La visita inaspettata ha suscitato stupore: ecco cosa è davvero successo.

C’è stupore per le immagini che arrivavano da Orvieto, in Umbria. La Royal Family inglese si è fatta spesso vedere in centro Italia durante le vacanze estive. Carlo, ad esempio, ama molto Sansepolco, in Toscana, dove fa spesso scorta di salumi e formaggi. Una visita ufficiale, però, è un qualcosa che ha sorpreso davvero tutti.

È davvero la regina d’Inghilterra la donna che ha fatto capolino a Orvieto, in uno dei suoi impeccabili completi color glicine in perfetta tinta con il cappello. Elisabetta II era accompagnata dalle Coldstream Guards, ovvero il reggimento di guardie a piedi che si occupano della sicurezza di sua maestà.

Regina Elisabetta a Orvieto, svelata la verità

In realtà, la regina Elisabetta in questo momento non si trova in Italia, ma nel Regno Unito. La persona dalla spiccata somiglianza con la massima autorià inglese è in realtà una donna italiana, Solidea Paggioro, che ha iniziato la sua carriera di sosia quasi per caso. Facendo parte dell’associazione Adria Nostra, il suo paese di origine, si prestò per una sfilata.

Il suo travestimento da Regina Elisabetta piacque moltissimo, tanto che fu invitata alle sfilate dei carri di Venezia. Da lì iniziò ad essere chiamata in tutta Italia, e Magalli la invitò nel 2019 a I Fatti Vostri. Si sussurra anche che Solidea Paggioro sia stata a Londra, dove secondo Il Messaggero avrebbe ricevuto i complimenti della Regina Elisabetta in persona.