Grand Hotel non verrà più trasmesso il 12 settembre. La soap opera lascerà il posto ad un’altra trasmissione, che inizierà con una settimana di anticipo. Scopri tutti i dettagli e le indiscrezioni sulle date della tramissione delle nuove puntate.

La puntata del 12 settembre di Grand Hotel, Intrighi e Passioni è stata sospesa dal palinsesto di Canale 5. Inzialmente, doveva essere l’ultimo appuntamento della stagione estiva, per poi iniziare con la programmazione invernale. Mediaset, invece, sembrerebbe aver cambiato idea all’ultimo momento.

La data di inizio di Scherzi a Parte, che coincide anche con il ritorno su Mediaset del presentatore Enrico Papi, inizialmente sembrava essere il 19 settembre. La programmazione di Canale 5 è stata però rivista, e dunque l’inizio del programma che propone gli scherzi ai vip e tanto intrattenimento è stato anticipato al 12 settembre.

Grand Hotel, quando verrà trasmessa l’ultima puntata prevista per 12 settembre?

Grand Hotel è una soap opera spagnola, trasmessa per la prima volta da Antena 3 nel 2011. In Italia il format è arrivato solo il 9 giugno 2021 grazie a Mediaset. L’intera produzione è composta da 39 episodi che durano 80 minuti ciascuno, suddivisi in tre stagioni. La domanda sorge spontanea: Mediaset trasmetterà tutte le stagioni?

Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale da parte di Canale 5 riguardo quando verrà trasmessa la puntata del 12 settembre di Grand Hotel. Secondo le indiscrezioni, l’intenzione sarebbe quella di procedere come con la telenovela turca Brave and Beautiful: le puntate riprenderanno ad essere trasmesse nella prossima stagione estiva.