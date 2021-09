Fedez risponde a Pio e Amedeo: ironia pungente e parole durissime – VIDEO

Un grande scontro quello tra Fedez e Pio e Amedeo che sono stati invitati al Seat Music Awards ed hanno riaperto la polemica

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

Ieri sera ospite ai Seat Music Awards sono arrivati Pio e Amedeo che hanno approfittato per dire due parole su una vecchia polemica che riguarda il rapporto della Rai con Fedez: “Avevano detto ‘i dirigenti della Rai censurano, non si può dire niente’ invece è libera. C’erano tutti i dirigenti lì dietro e nessuno si è permesso di venire da noi a chiedere ‘ragazzi che direte, di cosa parlerete’, nessuno”.

Il duo comico ha aggiunto: “Dai Federico, hai fatto polemica perché ti piace il traffico sui social per vendere i prodotti. La Rai è libera, le farei un applauso”.

Fedez non ci sta: la risposta a Pio e Amedeo

“Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista anti sistema rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada e dando del negro e del frocio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni!” Fedez dal suo chiosco di smalti domina il mondo pic.twitter.com/CN0OsS53EV — peularis (@luIuriant) September 9, 2021

Fedez ha replicato al duo comico, infastidito dal fatto che lui stesso ha lottato molto nei confronti della questione Rai: “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio: figo!”.

Il rapper milanese ha concluso il discorso dicendo: “Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista anti-sistema rivoluzionario come voi. Domani incomincerò uscendo per strada e dando del ne*ro e del fr**io a tutti per strappare dei sorrisoni”.