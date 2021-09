Uomini e Donne, ancora Tina contro Gemma: parole di fuoco

L’opinionista e la dama di Uomini e Donne tornano allo scontro: Tina Cipollari è ancora molto dura con Gemma Galgani

L’astio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è noto da anni, l’opinionista e la dama del Trono Over sono in continuo conflitto. Di puntata in un puntata, di stagione in stagione, la storia si ripete e, stando alle anticipazioni, anche a partire da lunedì 13 la Cipollaari avrà da ridire sulla dama torinese.

Nel frattempo, Tina ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, dove non ha dispensato dalle critiche a Gemma ed alla sua decisione di ricorrere un’altra volta alla chirurgia estetica: “Chissà magari il prossimo anno si rifa pure i glutei…La trovo davvero una donna ridicola…”.

Uomini e Donne, Tina VS Gemma: lo scontro senza fine

Le ultime notizie su Gemma Galgani fanno sapere che, per quest’anno, non c’è nessun corteggiatore che ha deciso di scendere in studio per lei. Proprio a proposito di questo, la Cipollari ha affermato: “Non saranno certo due protesi di silicone a renderla più affascinante agli occhi dei corteggiatori. Con che coraggio pensa di essere adesso bellissima dopo i ritocchini? Che donna superficiale!”.

Dopo averle dato della superficiale e ridicola, Tina Cipollari non si ferma e sostiene che Gemma sia una persona anche molto contraddittoria: in passato avrebbe criticato chi è ricorso ad interventi chirurgici per bellezza. Finirà mai questo scontro tra titani?