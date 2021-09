Tommaso Zorzi sprizza gioia da tutti i pori: “L’ho appena realizzato” – VIDEO

Ottime notizie per Tommaso Zorzi che, dalla vittoria del Grande Fratello VIP, sta vivendo una gran bella carriera

L’ultimo vincitore del Grande Fratello VIP, nonché opinionista dell’Isola dei Famosi sta vivendo un ottimo momento della sua vita da ogni punto di vista. A dare grosse soddisfazioni è sopratutto la carriera, a partire dal suo brand “Club dei Sottoni” che ha in sold out anche la linea back to school fino ai nuovi progetti in cantiere.

Nelle scorse ore, infatti, Tommaso Zorzi ha spiegato ai suoi quasi 2milioni di followers: “Questa mattina mi sono svegliato alle 07:00, sono andato a registrare e adesso con quattro ore buche sono tornato in hotel, sto le ultime ore con Tommino e poi torno a registrare”. In cantiere, infatti, c’è la conduzione del nuovo format ispirato a quello statunitense di Drag Race Italy.

Tommaso Zorzi ammette: “L’ho appena realizzato” e sprizza gioia da tutti i pori

Un po’ emozionato, Tommaso Zorzi ha raccontato di sentirsi veramente felice: “Ho appena realizzato una cosa, che non è banale. Sto vivendo la vita che un anno fa sognavo di vivere”, ha esordito. Poi nello specifico ha approfondito: “Conduco un programma, ho trovato l’amore, ho una casa che mi piace, bella questa cosa, non è scontato”.

Effettivamente, l’influencer milanese ha sempre dimostrato la sua intraprendenza e forza di volontà che ha messo anche nella sua carriera: “Avrò bisogno di un po’ di tempo per realizzare, ci penserò per qualche giorno”.