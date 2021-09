Amici 20, Sangiovanni e il duro sfogo: “Non sono il fidanzato di Giulia” – VIDEO

Dure parole di un esausto Sangiovanni di Amici 20 sul suo rapporto con la ballerina Giulia Stabile conosciuta proprio al talent show

Soltanto le pareti – forse – non sanno che il talentoso secondo classificato di Amici 20, autore della hit estiva Malibu è il fidanzato della vincitrice dell’ultima edizione del talent show, la ballerina Giulia Stabile. Qualcosa sta andando storto e Sangiovanni si è detto esausto dei gossip, tanto da indurlo ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram che conta quasi 2 milioni di followers.

Uno sfogo lungo quasi 7 minuti e 28 storie di Instagram che comincia già con una premessa promettente: “Parlo di una cosa di cui non volevo parlare, ma capisco che c’è il bisogno di dire la mia: il discorso Giulia”.

Amici 20, Sangiovanni sbotta incredibilmente: “Non sono il fidanzato di Giulia”

“Io e Giulia, inconsciamente, durante il programma abbiamo vissuto insieme. Inconsciamente, nel senso che non ci saremmo aspettati tutto quello che è arrivato dopo. Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante, quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni” ha voluto chiarire il giovane cantante che ha spiegato nel dettaglio “non che non lo siamo realmente, ma prima di tutto siamo due artisti”.

Evidentemente malinconico nel tono, il secondo classificato di Amici 20 spiega: “Vedo che voi, invece di essere attaccati all’arte ed all’umanità, siete sempre attaccati a questo ca*** di gossip infinito. Perché sprecate il vostro tempo? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy?”.