Grande Fratello Vip 6, amara sorpresa: non entrerà nella Casa

Grande Fratello Vip 6, amara sorpresa per tutto il pubblico: il suo nome era dato per certo e invece non entrerà nella Casa

Otto giorni al via, ma ormai molti veli sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip sono stati tolti e alcuni nomi sono stati ufficializzati. Ma non quello di Sandra Milo che solo fino a qualche giorno fa era indicata come sicura protagonista del reality di Canale 5 al via lunedì 13 settembre.

In effetti l’interesse da parte di Alfonso Signorini e della produzione c’era tutto e il nome dell’attrice italiana sarebbe stato di grande richiamo per il Grande Fratello Vip 6. Invece come ha raccontato lei stessa al settimanale ‘Nuovo’ non se ne farà nulla, semplicemente perché ha in programma altri impegni professionali importanti. E questo le avrebbe impedito di rimanere a lungo nella Casa come invece le sarebbe piaciuto fare.

La Milo non ha voluto svelare che cosa le abbia impedito di dire sì al GF Vip 6, anche se lo scopriremo presto. “Una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più…È tutto ancora top secret”. Ma ha garantito che comunque seguirà tutto da casa.

Grande Fratello Vip 6, amara sorpresa per il pubblico ma alcuni nomi sono già ufficiali

Non ci sarà Sandra Milo quindi all’interno della Casa da lunedì prossimo, ma in compenso i cast del Grande Fratello Vip 6 sarà ricco di personaggi e di spunti. Nei giorni scorsi erano stati ufficializzati già i primi nomi, come quelli di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, accanto alle quali nelle ultime ore sono spuntati anche quelli di Soleil Sorgé e del modello Andrea Casalino.

Anche la presenza di Manila Nazzaro, del giornalista Amedeo Goria e del campione olimpico Aldo Montano è data per certa. Ancora qualche dubbio invece su nomi come quelli di Raffaella Fico e Francesca Cipriani, ma presto sapremo tutto.