Royal Family, il principe William salva un gruppo di persone: la ricostruzione

Il duca di Cambridge ha salvato un gruppo di dieci persone comprendenti diverse donne e bambini. La ricostruzione.

La situazione afghana sta a cuore a tutto il mondo. Sono tantissimi coloro che sono riusciti a trovare la via di fuga dai talebani lasciando l’aeroporto di Kabul, ma c’è anche chi ha dovuto ricevere un aiuto particolare per mettersi in salvo. Si tratta di una famiglia partita grazie al principe William.

Secondo quanto riportato da Telegraph, il duca di Cambridge sarebbe intervenuto personalmente per portare fuori dall’Afghanistan la famiglia di un ufficiale che conosce personalmente.

Royal Family, il duca di Cambridge salva un gruppo di persone: la ricostruzione

La famiglia dell’ufficiale in questione è quella di un ex cadetto dell’accademia militare di Sandhurst nel Berkshire, la più prestigiosa del Regno Unito, che lo stesso William ha frequentato per diventare maggiore del reggimento “Blues and Royals” dei dragoni a cavallo (per passare poi in Marina).

William avrebbe appreso della necessità di questa persona, che avrebbe prestato servizio con l’esercito nazionale afghano, di far uscire la sua famiglia dal Paese all’avvento del regime talebano.