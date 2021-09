Belen Rodriguez si confessa: “A me non piace farlo” – VIDEO

Belen Rodriguez si confessa: “A me non piace farlo”. La showgirl argentina ne ha parlato in una storia sul suo profilo Instagram

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscerla. Belen Rodriguez è in Italia ormai da tantissimo tempo e si è mostrata sempre piuttosto gelosa dei propri affetti. Anche sulla vita privata, al di là del giusto risalto che i social le danno, ha cercato di mantenere il più possibile la privacy sulle sue scelte, difendendo i suoi affetti. In questo periodo si sta godendo l’arrivo della piccola Luna Mari, assieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese. Dal punto di vista professionale è impegnata nella registrazione delle puntate del talent ‘Tu si que vales‘. Proprio questo la rende lontana dai suoi bambini e il pensiero non può che andare a loro.

Nella storia su Instagram ha commentato: “Mi mancano tanto i miei figli”. Poi aggiunge: “Abbiamo appena finito di lavorare. Questo è il momento che amiamo di più perchè ci beviamo un bel bicchiere di vino. Ci mangiamo un po’ di questo formaggio. E’ una delizia assoluta”. La conduttrice svela poi un particolare sul programma: “Abbiamo fatto due puntate che sono state come al solito molto divertenti. Poi si va a nanna. Domani si riparte per Milano”. Per vederle in diretta bisognerà attendere sabato 18 settembre, quando ‘Tu si que vales’ tornerà nel prime time di Mediaset.

Belen Rodriguez si confessa: la battuta fa il boom su Instagram

Belen è apparsa invece molto più risentita su una richiesta che avrebbe ricevuto da una donna che a quanto pare lavora nel programma. La Rodriguez è stata invitata ad aprirsi di più sui social: “Le dico sempre che deve raccontarsi di più. Lei invece è quella che mette la scarpa, la borsa, il vestitino, fa vedere il momento, Santiago. Ma la gente vuole sapere”. La sua replica non si è fatta attendere ed è stato piuttosto colorita, rivolgendosi ai fan su Instagram: “Voi volete che io vi racconti assiduamente i ca**i miei?”.