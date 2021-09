Tommaso Zorzi, tutto fatto: l’impegno preso con il gigante della TV

La carriera di Tommaso Zorzi va a gonfie vele ed è adesso ufficiale l’accordo preso con uno dei giganti della TV italiana

Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo molto florido della sua vita accanto ad un ragazzo cui vuole bene e con una carriera che procede a gonfie vele. Intanto che anche il suo amato Tommaso Stanzani è molto occupato col lavoro, l’influencer milanese si fa spazio tra le fila televisive facendo affidamento su uno dei giganti della TV italiana.

LEGGI ACNHE > > > Rosalinda Cannavò, importanti novità sul suo futuro: “Era il mio sogno”

NON PERDERTI > > > Simona Ventura, rivelazione ai suoi fan: “Ho avuto un po’ paura”

Dopo la vittoria al Grande Fratello VIP, l’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi e l’ospitata al Maurizio Costanzo Show, Zorzi è pronto a proseguire la sua carriera con uno dei colossi Mediaset.

LEGGI ANCHE > > > Charlene Di Monaco ricoverata di nuovo in ospedale: le sue condizioni

Tommaso Zorzi a braccetto con Maurizio Costanzo: cosa faranno insieme

A partire da lunedì 6 settembre, Tommaso Zorzi prenderà parte al programma radiofonico Facciamo finta che in onda su R101 condotto proprio da Maurizio Costanzo con la speaker Carlotta Quadri. In onda, dunque, dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 21:00, oltre all’influenzar di Milano ci saranno grandi ospiti presenti negli studi e telefonicamente: o psichiatra e direttore di Riza Psicosomatica Raffaele Morelli, la storica Laura Pepe, il giornalista Gabriele Parpiglia, lo zoologo Francesco Petretti e Madame Drusilla Foer.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici, l’ex vincitrice alza la voce: “Non è sfortuna, ma indifferenza e cattiveria”

Questo non sarà l’unico impegno del vincitore del Grande Fratello VIP, da un po’ di tempo è già ufficiale la condizione del programma Drage Race in onda su Discovery Plus.